Antwerp pakt in extremis tweede periodetitel na regelrechte thriller

Raf Van Dyck

26/02/17 - 17u54

Niet Lierse, maar wel Antwerp gaat aan de haal met de tweede periodetitel in 1B. De Great Old won in extremis van Lommel United dankzij een strafschopgoal van Hairemans, terwijl Lierse in eigen huis op 1-1 bleef steken tegen Roeselare. In twee finalewedstrijden tegen Roeselare (op 5 en 11 maart) strijdt de oudste club van het land voor de langverwachte promotie naar de Jupiler Pro League.

Antwerp en Lierse gingen zoals bekend nek aan nek de slotspeeldag in in 1B. Alleen had De Great Old zijn lot niet meer in eigen handen. Enkel als Antwerp thuis tegen Lommel United een beter resultaat boekte dan Lierse tegen Roeselare mochten ze in Deurne-Noord alsnog de tweede periodetitel vieren. Logisch dus dat de troepen van Wim De Decker in een alweer uitverkochte Bosuil meteen de gashendel helemaal open draaiden. Dat leverde meteen een resem kansen op. Zo zag Buyl een verre uithaal door Bertrams van onder de lat gehaald en mikte Dom zijn schot net aan de verkeerde kant van de paal. Voor Lommel United was het meteen pompen, maar eens de Antwerpse storm in het openingskwartier overleefd, stak de rode lantaarn uit de Proximus League ook even de neus aan het venster.



Eén keer kwam de thuisploeg zelfs goed weg toen Platje van dichtbij naast besloot en daarmee naliet om balverlies van Dierckx af te straffen. Opnieuw wakker geschud was het daarna weer al Antwerp wat de klok sloeg. Een half dozijn hoekschoppen resulteerde uiteindelijk in de 1-0, maar de treffer van Omolo werd afgekeurd voor buitenspel. Lommel met de schrik vrij dus, al moesten de Limburgers kort daarna wel met tien na een rode kaart voor Schils, die uitgesloten werd voor een drieste tackle op Omolo. Profiteren van de man-meer-situatie lukte Antwerp voor de pauze alvast niet, zodat halfweg de brilscore nog op het bord stond. Lees ook Vandaag ontknoping in 1B: Gunt Roeselare Lierse plek in finale?

