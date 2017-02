Deinze wijt puntenverlies aan tekortkoming in bondsreglement

Door: redactie

Jarric Buysse. © Robby Verdickt.

Door de beslissing van het Beroepscomité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dreigt KMSK Deinze van de derde naar de laatste plaats te zakken in het klassement van de eerste amateurliga (A1). De resultaten van competitiewedstrijden waarvoor de niet-speelgerechtigde Jarric Buysse vanaf het begin van het seizoen tot 20 januari ingeschreven was op het wedstrijdblad worden hervormd tot 5-0 of 0-5. Deinze gaat evenwel in evocatie. "Hopelijk zal gerechtigheid geschieden en wordt KMSK Deinze niet het slachtoffer van een tekortkoming in het bondsreglement", klinkt het vandaag.