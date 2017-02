Vandaag ontknoping in 1B: Gunt Roeselare Lierse plek in finale?

Door: SJH/RVD/KDC/FDG

26/02/17 - 09u20

Links en rechts wordt gefluisterd dat het Roeselare van deze François Kompany vandaag niet voluit zou gaan tegen Lierse © belga.

Het zou een nagelbijtend namiddagje moeten worden in 1B. Lierse en Antwerp kunnen zondag nog beslag leggen op het tweede ticket voor de dubbele finale met als inzet de promotie naar 1A. Alleen wordt links en rechts gefluisterd dat Roeselare niet voluit gaat tegen Lierse.

Roeselare won de eerste periode en wil het in de finale liever tegen de Pallieters opnemen dan tegen de Great Old. Het fysieke spel van Antwerp ligt de West-Vlamingen minder. De 3 op 12 die Roeselare tegen Antwerp pakte, is daarvan het bewijs. Tegen Lierse wist Roeselare al twee keer te winnen dit seizoen. De derde onderlinge confrontatie eindigde op een gelijkspel. Antwerp-speler Owusu - vorig jaar nog bij Roeselare - ving die geruchten ook op. "Ik sprak na onze match tegen Roeselare met Kis en Kompany. Ik vroeg hen om voluit te gaan tegen Lierse, maar ze lachten eens met me. Ook Tom Colpaert grapte dat ze het in de finale liever tegen Lierse willen opnemen." Bij Antwerp drongen ze er in elk geval op aan dat de bond een waarnemer naar Lierse-Roeselare zou sturen.



Bovendien laat Roeselare zondag met Van Acker, Bochet, Lecomte en Kehli hoogstwaarschijnlijk vier spelers aan de kant die op één gele kaart van een schorsing staan. Schmisser is geschorst en Lepicier en Damman zijn dus geblesseerd. Roeselare zakt met andere woorden met een zwaar gehandicapt team naar het Lisp af. Coach Mercier houdt de schijn hoog. "We gaan ons zeker competitief opstellen. Het is niet de bedoeling om Lierse zomaar vrije baan te geven." Bij Lierse is trainer Eric Van Meir toch op zijn hoede. "Ik hoor ook al die geruchten. Ik wil wel geloven dat de trainer spelers laat rusten die bij een gele kaart de heenmatch van de finale geschorst moeten missen. Dat zou ik zelf ook doen, maar ik verwacht dat de spelers die hun plek innemen net gemotiveerd zullen zijn om zich te tonen."