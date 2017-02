Ghelamco bedankt gemeente Grimbergen en roept anderen op tot verantwoordelijkheid

Door: redactie

24/02/17 - 04u23 Bron: Belga

© Jan Aelberts.

Ghelamco heeft gisteravond de gemeenteraad van Grimbergen bedankt om te stemmen voor de afschaffing van de buurtweg, en tegelijkertijd aan overheden en partners gevraagd om hun verantwoordelijkheid te nemen.

In een schriftelijke reactie noemde Ghelamco de beslissing van de gemeenteraad "juridisch gezien de enige beslissing die kon worden genomen".



"Ghelamco vraagt dat alle overheden en partners die zich in 2014 en 2015 geëngageerd hebben om ons land naar voor te schuiven als gastland voor het EK 2020 eveneens hun verantwoordelijkheid nemen", zo klonk het.



Door de beslissing van de gemeenteraad van Grimbergen kan de bestendige deputatie de buurtweg afschaffen, die het voor de projectontwikkelaar onmogelijk maakte vergunningen te krijgen voor het Eurostadion. "Ghelamco werkt vol vertrouwen verder en zal er op haar beurt alles aan doen om de opdracht die het na de aanbesteding heeft toevertrouwd gekregen te realiseren en de levenskwaliteit op de site en in de buurt te verbeteren", ging het verder.



Ondanks de ingebrekestelling van Grimbergen door Ghelamco, benadrukte de bouwpromotor ook nog in een "constructieve sfeer en in dialoog" te willen samenwerken, "met blijvende aandacht voor de optimalisatie van het project en de impact op de omgeving".