Scheidsrechter Virant mag voorlopig niet fluiten

Kjell Doms

23/02/17 - 07u19

© BELGA.

Christof Virant mag voorlopig geen wedstrijden meer fluiten in 1A en 1B. De 37-jarige scheidsrechter slaagde dinsdagavond niet in zijn fysieke testen en wordt daardoor per direct op non-actief gezet. "Hij krijgt wel nog de kans om de testen over te doen", vertelt scheidsrechtersbaas Johan Verbist. "Maar op dit moment zijn we nog op zoek naar een geschikte datum. De fysieke testen die onze scheidsrechters moeten afleggen, bestaan uit een sprintoefening en een uithoudingstest."



Het is niet de eerste keer dat Virant niet slaagt in zijn fysieke proeven. In juli van 2014 haalde hij het een eerste keer niet en enkele maanden later faalde hij ook bij de herkansing, hij kampt wel met inspanningsastma. In februari 2015 kreeg hij opnieuw groen licht. Virant zelf wenste gisteren niet te reageren.