"Enkel blinde ziet belangenconflict van vicevoorzitter KBVB niet"

Door: redactie

22/02/17 - 16u45 Bron: Belga

© rv.

"Er stelt zich een enorm belangenconflict van de vicevoorzitter van de Koninklijke Voetbalbond (KBVB). Enkel een blinde ziet dit niet." Dat stelde Brussels minister Guy Vanhengel in de bevoegde commissie van het Brussels Parlement tijdens een debat over het Eurostadion.

Vanhengel kreeg vragen over de houding van de KBVB over het Eurostadion nadat Bart Verhaeghe, de vicevoorzitter van de Voetbalbond maar ook voorzitter van Club Brugge en bouwheer van Uplace. In de pers verklaarde hij dat het stadion niet de thuisbasis zal zijn van de Rode Duivels, maar dat de nationale ploeg afwisselend in andere stadions zal spelen.



De minister wees erop dat de KBVB steun gezocht had bij de overheden om de Belgische kandidatuur voor een aantal wedstrijden van het EK 2020 te kunnen indienen. Voor die kandidatuur was ook de bouw van een nieuw nationaal stadion nodig, aldus nog Vanhengel. Dat de KBVB nu niet in het nieuwe stadion wil spelen, valt hem duidelijk zwaar.



Guy Vanhengel zei dat niet enkel hij, maar ook minister-president Vervoort, Brussels burgemeester Yvan Mayeur en eerste schepen Alain Courtois duidelijkheid eisen van de Koninklijke Voetbalbond. En hij voegde eraan toe: "Er stelt zich een enorm belangenconflict voor de vicevoorzitter van de Koninklijke Voetbalbond. Enkel een blinde ziet dat niet". De minister suggereerde dat Verhaeghe als voorzitter van Club Brugge Anderlecht niet graag ziet spelen in het Eurostadion, dat hij alles zet op de ontwikkeling van Uplace in Machelen en dat hij tegenstander is van het Neo-project en de herinrichting van de Heizelvlakte.



De minister zal - na vragen van verschillende parlementsleden - een document opstellen met alle argumenten waarom de renovatie van het Koning Boudewijnstadion niet haalbaar is. Dat document moet volgende maand klaar zijn. Ook kreeg hij vragen over de gevolgen van het afhaken van de KBVB en/of voetbalclub Anderlecht en van het missen van de deadline voor het EK 2020 voor de levensvatbaarheid van het Eurostadion en de overdekte parking.



Het Eurostadion staat of valt niet met het EK 2020, liet Guy Vanhengel duidelijk verstaan. De plannen voor een groot stadion waar internationale wedstrijden gehouden konden worden, ontstonden immers de dag na het EK2000. Het opgelapte Koning Boudewijnstadion kon voor de UEFA in de toekomst niet meer gebruikt worden, kreeg men toen te horen. "Zelfs zonder de kandidatuur van België voor het EK 2020 was een dergelijke infrastructuur nodig", benadrukte Vanhengel.



De Open Vld'er wees er ook op dat het Brussels gewest enkel de rol van tussenpersoon gespeeld heeft voor het tot stand komen van het project van het Eurostadion. Het enige contract dat het Brussels gewest in het hele dossier gesloten heeft, heeft betrekking op de parking die gebouwd zal worden op Parking C en die ook bedoeld is als een parking voor de pendelaars en voor de bezoekers van de talrijke activiteiten die op de Heizelvlakte georganiseerd worden (beurzen, tentoonstellingen, concerten, congressen, ...).