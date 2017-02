Antwerp blijft in woelige wateren: "Decuyper verbiedt vrijgave vijf miljoen euro"

Raf Van Dyck en Bart Fieremans

Antwerp blijft vooralsnog in woelige wateren vertoeven. Sportief dreigt een 13de opeenvolgende seizoen in tweede klasse en extrasportief zorgt de 5 miljoen euro die de club aan ex-voorzitter Eddy Wauters moet terugbetalen voor beroering.

Wauters, die begin deze maand gelijk kreeg van de rechtbank in eerste aanleg, liet het geld intussen opvragen door een deurwaarder, maar die ving bot. "Natuurlijk wil ik dat geld, maar Patrick Decuyper verbiedt de 5 miljoen euro op de geblokkeerde rekening vrij te geven", aldus Eddy Wauters. Zijn advocaat heeft schriftelijk gemeld dat het geld van Decuyper is en dat er geen begunstigde is aangeduid. De gewezen preses van de Great Old vraagt zich zelfs af of Decuyper dat geld heeft. De licentiecommissie trekt dat evenwel niet in twijfel. "In de beslissing van het licentiedossier van het huidige seizoen staat wel degelijk vermeld dat Antwerp 5 miljoen euro heeft geparkeerd op een geblokkeerde rekening. Een beslissing die mee ondertekend is door verschillende mensen van de voetbalbond", zegt licentievoorzitter Nils Van Brantegem.

Licentie in gevaar?

Terwijl Decuyper en Wauters ruziën over de 5 miljoen euro - een bedrag dat door de intresten intussen bijna opgelopen is tot 6 miljoen euro -, blijft de vraag of de licentie voor volgend seizoen hierdoor in het gedrang komt. "Een voorwaarde om een licentie te krijgen is dat uiterlijk één dag voor de toekenning alle betalingen en bondsschulden vereffend zijn en dat de continuïteit van de club verzekerd is", zegt Van Brantegem. Met andere woorden: als Antwerp pakweg op 1 april zijn licentie voor het seizoen 2017-'18 op zak wil steken, moet de 5 miljoen uiterlijk op 31 maart uitbetaald zijn aan Eddy Wauters. Het is niet duidelijk of de KBVB -na de beslissing van de rechtbank in eerste aanleg in het voordeel van Wauters - Antwerp kan verplichten om de gevraagde som uit te betalen aan de ex-voorzitter. "Dit is een lopend dossier en dus geven we daarop geen enkel commentaar", klinkt het kort bij Pierre Cornez, woordvoerder van de voetbalbond. Ook op de Bosuil zelf hulde men zich in stilzwijgen in deze zaak. "De enige reactie van de club is dat de licentie niet in gevaar is. De rest is voer voor juristen", aldus Antwerp-woordvoerder Thomas Slembrouck.