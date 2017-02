Geldschieter Wadi Degla scheldt schuld aan Lierse kwijt

Lander Verhoeven

21/02/17 - 10u50 Bron: Belga

Maged Samy © belga.

Wadi Degla, al jaren de Egyptische geldschieter van 1B-club SK Lierse, zal vrijdag een lening van 24 miljoen euro omzetten in kapitaal. Dat maakte Lierse gisterenavond bekend. De Pallieters kunnen nu een eigen vermogen van acht miljoen euro voorleggen.

"Onze club overtuigde Wadi Degla om de lening van 24 miljoen euro, die momenteel in de boeken staat genoteerd en dus door Wadi Degla op korte termijn opeisbaar was, om te zetten in kapitaal", laat Lierse op haar website weten. "Dit maakt onze club financieel weer gezond."



"Door de kapitaalsverhoging is Lierse dan vanaf vrijdag schuldenvrij", vervolgt Lierse. "Meer nog, het eigen vermogen wordt hiermee 8 miljoen euro (positief). Dit samen met een strikt en voorzichtig beleid, en af en toe een uitgaande transfer voor een aanzienlijk bedrag, zou Lierse dan op financieel vlak helemaal zelfstandig kunnen opereren tijdens het seizoen 2017-2018."



Een voorbeeld van zo'n aantrekkelijke uitgaande transfer is de overgang van Ayub Masika naar de Chinese tweedeklasser Bejing Renhe. Die werd maandag beklonken.