Stijn Stijnen ontslagen als trainer van Sporting Hasselt

Door: Maarten Snoeks

20/02/17 - 22u33

Donderslag bij heldere hemel vanavond bij Sporting Hasselt. Trainer Stijn Stijnen werd op een uitzonderlijke raad van bestuur ontslagen als trainer van de club uit de eerste amateurliga.

Het bestuur beperkte zich vanavond tot een korte mededeling. "We hebben deze beslissing genomen in het belang van de club", klonk het. "Er was een verschil in visie tussen het bestuur en Stijn Stijnen over hoe het dit seizoen op sportief vlak verder moest. We wensen Stijn Stijnen wel te bedanken voor zijn inzet voor Sporting Hasselt."



Stijnen zelf wilde geen commentaar geven. Hij geeft morgenavond een persconferentie. Hasselt klopte afgelopen weekend nog verrassend Dender, de nummer zes in de rangschikking, waardoor de ergste degradatiezorgen even weg waren. Hasselt staat momenteel twaalfde in de eerste amateurliga, tot vorig seizoen onze derde klasse.



Ook voorzitter

De Hasselaar werd vorige week wel door de Belgische voetbalbond voor acht maanden geschorst na het tumult in de wedstrijd tegen Geel. Daardoor kon hij zijn ploeg niet meer coachen en mocht hij niet meer in de kleedkamer komen.



Stijnen was sinds 2012 voorzitter van Sporting Hasselt en de voorbije twee seizoenen ook trainer. Onder zijn bewind promoveerde Hasselt twee keer.