Grimbergen geeft Eurostadion negatief advies

Door: redactie

20/02/17 - 20u55 Bron: Belga

© belga.

Het Grimbergse college heeft beslist een negatief advies te geven voor de stedenbouwkundige aanvraag voor het Eurostadion dat Ghelamco op Parking C wil bouwen.

In haar motivatie verwijst het gemeentebestuur ook naar de buurtweg die nog over Parking C loopt, en "die het afleveren van een bouwvergunning momenteel onmogelijk maakt".



Het preadvies wordt nu naar de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar gestuurd. Die heeft 30 dagen de tijd om zelf advies uit te brengen. Daarna komt het dossier terug naar Grimbergen voor de definitieve beslissing.



Behalve naar de buurtweg verwijst het gemeentebestuur ook naar "verschillende aspecten van de ingediende projectaanvraag die onverenigbaar blijken te zijn met de vereisten van een goede ruimtelijke ordening". Zo is het project niet in overeenstemming met het GRUP, zijn er onvoldoende garanties in verband met de toekomstige tram- en metro-infrastructuur en is er onvoldoende parkeerruimte voorzien.