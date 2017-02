Lierse laat Ayub in volle titelstrijd vertrekken naar Chinese tweedeklasser

Door: redactie

20/02/17 - 16u50

© TOM GOYVAERTS/GMAX Agency.

Ayub Masika is de volgende voetballer om naar het Verre Oosten te verkassen. Lierse SK heeft daarover vandaag een akkoord bereikt met Beijing Renhe Football Club. De transferperiode in China loopt nog tot 28 februari, dat maakte de deal mogelijk. De ploeg in eerste klasse B haalde "de financiële stabiliteit van de club" aan als een van de redenen van de transfer.



De aanvaller werd in juni 2016 overgenomen van Genk. Op de website van de club werd vandaag het nieuws aangekondigd. Lierse is er zich van bewust dat de timing van de transfer niet ideaal is, maar zegt dat "deze transfer niks afdoet aan de sportieve ambities van de club."