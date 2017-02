Ghelamco dreigt met schadeclaim als Grimbergen buurtweg niet afschaft

Door: redactie

Ghelamco dreigt met een aanzienlijke schadeclaim als de gemeenteraad van Grimbergen niet 'zo snel mogelijk' aan de Vlaams-Brabantse deputatie voorstelt om de buurtweg door Parking C af te schaffen. Dat blijkt uit de ingebrekestelling die de projectontwikkelaar aan Grimbergen heeft overgemaakt. Zolang de buurtweg niet afgeschaft is, kan Ghelamco zoals bekend geen vergunningen bekomen voor de bouw van het Eurostadion.

In de brief wijst Ghelamco op het vonnis van de vrederechter van 5 september vorig jaar, waarin deze Grimbergen beval om binnen de maand na betekening van het vonnis te verzoeken om de buurtweg af te schaffen. In juni sloten Grimbergen en de stad Brussel ook een dadingovereenkomst over de verkoop van de bewuste buurtweg waarin Grimbergen erkent dat de weg al meer dan 30 jaar niet gebruikt werd. "Ghelamco mocht er dan ook op vertrouwen dat de gemeenteraad de deputatie zou voorstellen om de buurtweg af te schaffen, reden waarom zij consequent in het dossier zijn blijven investeren", zo schrijft de projectontwikkelaar. De Grimbergse gemeenteraad besliste op 26 januari om de afschaffing niet voor te stellen.



"Het hoeft geen betoog dat het project tengevolge van een negatieve beslissing van de gemeenteraad in het gedrang komt en minstens een aanzienlijke vertraging oploopt met onoverzienbare schade als gevolg", zo laat Ghelamco weten. Er zijn al investeringskosten geweest voor de technische uitwerking van het dossier en er zullen bijkomende kosten gemaakt moeten worden om de werkzaamheden te versnellen. Het stadion moet immers gebruiksklaar zijn voor het EK in 2020. Anders zouden derde partijen het bedrijf kunnen aansprakelijk stellen.



De gemeenteraad van Grimbergen beraadt zich op 23 februari opnieuw over de afschaffing van de buurtweg. Er wordt verwacht dat het punt deze keer wel zal worden goedgekeurd.