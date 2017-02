Courtois over sluiting Parking C: "Het absurde beantwoorden met het absurde"

Door: redactie

20/02/17 - 18u58 Bron: Belga

Alain Courtois. © belga.

Brussels schepen voor Sport Alain Courtois (MR) is vandaag op de Brusselse gemeenteraad teruggekomen op zijn uitspraken in de krant L'Echo. Courtois dreigde ermee om Parking C te sluiten om zo de gemeente Grimbergen onder druk te zetten. In het geschil tussen bouwheer Ghelamco en voetbalclub Anderlecht wil het stadsbestuur niet tussenkomen.