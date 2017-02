Lierse laat dure punten liggen op bezoek bij Lommel, Antwerp morgen op gelijke hoogte?

Thomas Lissens

17/02/17 - 22u25

Wouter Corstjens zorgde voor de 1-1. © belga.

Lierse heeft niet kunnen winnen op de dertiende speeldag van de tweede periode in 1B. De 'Pallieters' speelden 1-1 gelijk op het veld van hekkensluiter Lommel United en daardoor kan Antwerp morgen bij winst in Roeselare mee aan kop komen in de tweede Belgische profklasse.