Lierse laat dure punten liggen bij Lommel: "Dit kan belangrijk gelijkspel blijken"

Kristof De Cnodder

17/02/17 - 22u25

Wouter Corstjens zorgde voor de 1-1. © belga.

Lierse heeft niet kunnen winnen op de dertiende speeldag van de tweede periode in 1B. De 'Pallieters' speelden 1-1 gelijk op het veld van hekkensluiter Lommel United en daardoor kan Antwerp morgen bij winst in Roeselare mee aan kop komen in de tweede Belgische profklasse.

Na 25 minuten had Dylan De Belder Lierse op voorsprong getrapt, maar die bonus kon 'Lierke Plezierke' niet behouden. Net voorbij het uur kon Wouter Corstjens voor de gelijkmaker zorgen en de ervaren verdediger bezorgde zijn team zo meteen een onverhoopt punt tegen de leider.



Ondanks de halve uitschuiver van zijn ploeg blijft Liersetrainer Eric Van Meir positief. "Ik ben tevreden met dit resultaat", verraste Van Meir op de persbabbel na Lommel-Lierse. "We moeten toegeven dat we niet meer verdienden. Daarvoor was onze tweede helft niet goed genoeg. Nadat we voor de pauze op 0-1 kwamen, hebben we de momenten niet gepakt om het helemaal af te maken. In de tweede helft gingen mijn spelers op twee gedachten hinken. De aanvallers wilden nog een goal bij maken en de verdedigers wilden zeker geen goal meer incasseren. Daardoor verloren we de grip op de match. Uiteindelijk was een gelijkspel een terechte uitslag."



Van Meir kon dus leven met de puntendeling. "Het behaalde punt kan belangrijk blijken", voegde de coach van de Pallieters er nog aan toe. "Door dit puntje hebben we volgend weekend op de slotspeeldag sowieso ons lot in eigen handen. Dat was in de eerste periode anders en toen liep het slecht af. Als we zondag winnen van Roeselare is de tweede periode altijd van ons."



Lierse kijkt intussen met argusogen naar de topper van morgenavond tussen eerste periodekampioen Roeselare en Antwerp. Indien Antwerp wint, klimt het naast Lierse aan de leiding in periode twee. De Great Old heeft wel nog het nadeel dat men op dit moment een merkelijk slechter doelsaldo heeft (+14 voor Lierse tegenover +8 voor Antwerp).