"Het Eurostadion is dood, leve het Koning Boudewijnstadion"

17/02/17 - 20u18

Johan Van den Driessche. © N-VA/Imagedesk.

Voor N-VA-fractieleider in het Brussels parlement en de Brusselse gemeenteraad, Johan Van den Driessche, vallen door het afhaken van Anderlecht en eerder al de KBVB de twee belangrijkste redenen om het Eurostadion te bouwen weg. "Het is tijd om vanop een schone lei opnieuw na te denken over wat men met parking C wil doen. Tevens moeten de politieke voortrekkers van het Eurostadion de moed tonen om dringend werk te maken van plan B, nl. de renovatie van het Koning Boudewijnstadion tot een moderne en hedendaagse sporttempel".

Van den Driessche waarschuwde eerder al dat er een mirakel nodig zal zijn om het stadion tijdig gebouwd te krijgen voor het EK 2020. Vandaag meldde RSC Anderlecht dat het niet wenst spelen in het Eurostadion. Bovendien weigerde eerder ook al de KBVB het Eurostadion als thuisbasis van de Rode Duivels. Ze willen slechts sporadisch in het Eurostadion spelen.



"Gezien het niveau van de investering door de belastingbetaler - ongeveer 400 miljoen euro - kan ik mij niet inbeelden dat er een draagvlak is om te proberen het stadion tijdig klaar te krijgen voor vier matchen van het EK 2020. Het spookbeeld van leegstaande Olympische infrastructuur doemt op", stelt de N-VA'er.



Het Eurostadion vervelt volgens hem in essentie tot een Eurocampus, een kantoor-en parkingproject en dat botst volledig met het doel waarom dit project werd opgestart. "Er wordt dus best herstart van een wit blad om te bepalen wat men op parking C wil doen. Ik stel ook voor dat we nu vooruitkijken en ik hoop dat de voortrekkers van het project als Alain Courtois (MR) en Guy Vanhengel (Open Vld) de moed tonen dringend werk te maken van plan B, namelijk de renovatie van het Koning Boudewijnstadion tot een moderne en hedendaagse sporttempel". Beide liberalen hebben die piste in het verleden echter kordaat van de hand gewezen. Begin deze maand zei Vanhengel nog dat de renovatie van het Koning Boudewijnstadion "niet mogelijk, niet wenselijk en wellicht duurder" was. Lees ook Ghelamco: "Anderlecht kán niet uit Eurostadion-project stappen"

