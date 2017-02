Ghelamco: "Anderlecht kán niet uit Eurostadion-project stappen"

Door: redactie

17/02/17 - 19u44

© kos.

"Wij hebben een opdracht gekregen en zullen er alles aan doen om die uit te voeren", zo reageert Ghelamco op het nieuws dat voetbalclub RSC Anderlecht niet akkoord gaat met het voorliggende project voor het Eurostadion. De bouwonderneming stelt ook dat de afwijzing van het huidige ontwerp niet betekent dat Anderlecht finaal uit het project stapt.

RSC Anderlecht had vandaag duidelijk gemaakt dat het niet akkoord gaat met voorliggend project van Ghelamco voor het Eurostadion. De raad van bestuur "heeft haar ernstige bezwaren en beslissing dat het niet in het belang van de club is om deel te nemen aan het voorliggend project, overgemaakt aan Ghelamco Invest NV", zo klinkt het in een mededeling.



Volgens Ghelamco betekent dat evenwel niet dat het project voor Anderlecht definitief begraven is. "We lezen in de brief die we ontvingen van RSCA niet dat de club uit het project stapt", zo staat in een mededeling. "Dat kan trouwens ook niet gegeven de door de club neergelegde documenten tijdens de openbare aanbesteding (...) en vooral de ondertekening van het beginsel-akkoord."



Het project is voor Ghelamco dus zeker niet afgesloten. "We hebben ons altijd als loyale partner gedragen, en zullen dat blijven doen. Wij hebben een opdracht gekregen en zullen er alles aan doen om die uit te voeren. Ghelamco komt zijn engagementen na. We verwachten dat onze partners dat ook doen. Alleen zo is er sprake van rechtszekerheid."



"We begrijpen de houding van RSCA eerlijk gezegd niet", klinkt het tot slot. "Ghelamco heeft reeds per brief het verzoek gericht aan de voltallige raad van bestuur van RSCA om het project omstandig te kunnen toelichten."