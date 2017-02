Anderlecht stapt uit Eurostadion-project

Door: redactie

Anderlecht verhuist niet naar het Eurostadion. Volgens paars-wit is het project niet in het belang van de club. Om die reden stapt Anderlecht uit het project.

Vicekampioen Anderlecht is niet akkoord met de plannen van bouwheer Ghelamco rond de bouw van het Eurostadion, zo maakte de Brusselse club vandaag bekend. "Met de huidige kennis en stand van zaken van het Eurostadium Brussels dossier en na de indiening van het MER-dossier en de milieu- en bouwvergunningsaanvraag, heeft de raad van bestuur van RSC Anderlecht het dossier geëvalueerd", klinkt het in een persmededeling. "Zij heeft haar ernstige bezwaren en beslissing dat het niet in het belang van de club is om deel te nemen aan het voorliggend project, overgemaakt aan Ghelamco Invest NV."



Te groot

De onderhandelingen tussen Ghelamco en Anderlecht zaten al een tijdje vast. Volgens de Brusselse club, een belangrijke partner in het stadiondossier, zou het Eurostadion te groot zijn, niet genoeg comfort bieden aan de supporters en te veel kantoorruimte bevatten. Ondanks die bemerkingen diende Ghelamco vorige herfst de aanvragen voor de bouw- en milieuvergunning al in. Nu Anderlecht beslist heeft om van het Eurostadion niet zijn thuisbasis te maken, is het draagvlak voor het omstreden stadion grotendeels weggevallen. Daarnaast zijn er wat betreft de bouwvergunning nog problemen door de aanwezigheid van een buurtweg op Parking C in Grimbergen, de plaats waar het stadion gebouwd zou worden.