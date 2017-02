Eurostadion: Grimbergen zet afschaffing buurtweg Parking C weer op agenda

Door: redactie

16/02/17 - 14u31 Bron: Belga

© photo news.

Het schepencollege van Grimbergen heeft de afschaffing van de buurtweg die door Parking C loopt, opnieuw op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Eind januari besprak de gemeenteraad het voorstel tot afschaffing al een eerste keer. Dat werd toen met een staking van stemmen verworpen omdat Groen, dat deel uitmaakt van het schepencollege, tegen stemde. Het punt staat op 23 februari opnieuw op de agenda.

Zonder afschaffing van de buurtweg kan projectontwikkelaar Ghelamco geen vergunningen krijgen voor de realisatie van het Eurostadion op Parking C. Vorig najaar beval een vrederechter aan Grimbergen om de deputatie binnen de maand voor te stellen de buurtweg af te schaffen op straffe van een dwangsom van 250 euro per dag (tot een maximum van 25.000 euro). Na de gemeenteraadsbeslissing van eind januari heeft Ghelamco het vonnis betekend, waardoor de dwangsommen binnenkort beginnen te lopen.



Ghelamco stelde Grimbergen ook in gebreke voor de schade als gevolg van de vertraging die het project hierdoor oploopt. Brussels schepen Alain Courtois dreigde er inmiddels mee Parking C te sluiten.



Volgens Bart Laeremans, fractievoorzitter van oppositiepartij Vernieuwing in de Grimbergse gemeenteraad, werd de buurtweg opnieuw op de agenda gezet "onder druk van de betekening van het vonnis door Ghelamco". Dat het college de gemeenteraad voorstelt om haar beslissing van 26 januari te verwerpen, bestempelt Laeremans als "een plooien voor de chantage van Brussel en Ghelamco".