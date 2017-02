Vijftigtal relschoppers Antwerp gedagvaard: "Potje breken is potje betalen"

Door: redactie

video Het Antwerpse parket gaat een vijftigtal hooligans dagvaarden voor het geweld dat buiten het Bosuilstadion werd gepleegd na Antwerp-Eupen van vorig seizoen. De stad zal de schade op hen verhalen. "Potje breken is potje betalen", zegt Bart De Wever in Gazet Van Antwerpen.

De relschoppers worden verdacht van vandalisme in en rond het Bosuilstadion en van slagen en verwondingen aan politieagenten. De rellen waren een gevolg van de verloren titelmatch Antwerp-Eupen op 30 april 2016. Alleen een jongeman die zich vastklampte aan de motorkap van een politiewagen, is niet geïdentificeerd.



De stad Antwerpen gaat zich burgerlijke partij stellen. "Potje breken is potje betalen, de schuldigen zullen opdraaien voor de schade", herhaalt Bart De Wever in Gazet Van Antwerpen. "Met het grondige speurwerk en de snelle rechtsgang krijgen de relschoppers een sterk signaal: er moet respect zijn voor bewoners, politie en openbaar domein."