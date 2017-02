Stijn Stijnen boet zwaar voor overkokend potje langs de zijlijn: 8 maanden schorsing

Door: redactie

16/02/17 - 08u57 Bron: Het Belang van Limburg

© YouTube ASV TV.

Ruim twee weken geleden kon u HIER al het relaas lezen van de tumultueuze slotfase in het duel tussen AVS Geel en Sporting Hasselt in de eerste amateurklasse. Oude bekende Stijn Stijnen, trainer van Hasselt, ging compleet door het lint na een laat gefloten strafschop. De ex-doelman van Club Brugge vond dat zijn team bestolen werd door de arbitrage. De 35-jarige Stijnen moest zich bij de KBVB verantwoorden voor zijn overkokend potje en kreeg een schorsing van 8 maanden.

© belga.

Het Sportcomité kwam op de proppen met een schorsing van twee maanden, maar Stijn Stijnen had ook nog een voorwaardelijke schorsing van een half jaar op zijn conto en die werd nu omgezet in een effectieve straf. In totaal mag de voormalige doelman van blauw-zwart en Beerschot dus acht maanden niet in de neutrale zone opduiken. Ook broer Steven Stijnen werd trouwens gestraft, zij het tot 31 maart van dit jaar. Sporting Hasselt moet ook nog 300 euro boete ophoesten, zo schrijft 'Het Belang van Limburg' vandaag. De door het tumult in de slotfase ontsierde wedstrijd eindigde trouwens op 2-1 nadat de omstreden penalty in het voordeel van thuisploeg Geel feilloos werd omgezet.