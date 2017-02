Einde van Eurostadion nooit zo dichtbij

JEROEN BOSSAERT

Het ziet er benard uit voor het Eurostadion. Belangrijkste partner Anderlecht geeft voor het eerst officieel toe dat het zijn situatie "analyseert" en zeer binnenkort een standpunt zal innemen. Volgens onze informatie is een exit nakend.

Uw krant onthulde vorige maand al dat de onderhandelingen tussen Anderlecht en bouwheer Ghelamco volledig strop zitten. De club kan zich nog steeds niet vinden in de bouwplannen van het stadion omdat het naar haar gevoel veel te groot is, niet genoeg comfort biedt aan supporters en te veel kantoren bevat. Ghelamco betwist dat en diende vorige herfst de aanvragen voor de bouw- en milieuvergunning in. En dat is niet naar de zin van Anderlecht.



"We zijn alle stukken die Ghelamco unilateraal en zonder ons daarin te kennen heeft ingediend minutieus aan het analyseren", klinkt het. "Op basis daarvan zullen we ons standpunt bekendmaken."



Die analyse is volgens onze informatie grotendeels gebeurd op de bestuursraad van afgelopen dinsdag. Het merendeel van de bestuurders zou akkoord zijn met een afwijzing van het huidige voorstel. De club wou ons die informatie gisteren echter niet bevestigen. "We analyseren de situatie."



Als Anderlecht het project verlaat, rijst de vraag of het Eurostadion in z'n huidige vorm nog een toekomst heeft. Bij N-VA gelooft men van niet. "Eerder besliste de Voetbalbond al dat het Eurostadion niet z'n thuisbasis zou worden. Als Anderlecht nu ook afhaakt, is het draagvlak volledig weg", zegt Brussels Parlementslid Johan Van den Driessche.



De enige oplossing voor Ghelamco lijkt nu nog een ultieme verleidingspoging te ondernemen om Anderlecht alsnog aan boord te houden. Eventueel met een nieuw, verbeterd voorstel.



