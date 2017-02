Minder incidenten met voetbalsupporters, maar toch meer sancties

Door: redactie

14/02/17 - 06u12 Bron: Belga

© TOM GOYVAERTS/GMAX Agency.

Het aantal incidenten bij Belgische voetbalwedstrijden is in 2016 licht gedaald, maar het aantal opgelegde sancties is wel gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Voetbalcel van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. De cijfers kunnen verklaard worden door een aantal groepsincidenten en een strenge verbalisering van het gebruik van pyrotechnische voorwerpen (zoals vuurwerk of bommetjes).

Als er zich supportersincidenten voordoen die in strijd zijn met de voetbalwet, stelt de politie daarover een proces-verbaal op. De Voetbalcel handelt die pv's dan af en legt een sanctie op. In 2016 ontving de Voetbalcel 1.244 processen-verbaal, een lichte daling in vergelijking met 2015 (1.478). Het aantal ontvangen pv's zat in stijgende lijn sinds 2012.



Het gaat over pv's voor het gedrag van supporters tijdens internationale wedstrijden in België en wedstrijden en clubs in de profliga's 1A en 1B en de amateurliga's 1, 2 en 3.



Hoewel het aantal pv's daalde, is er een vermeerdering van de opgelegde sancties. Het voorbije jaar zijn 11.379 maanden stadionverbod uitgesproken, tegen 9.634 maanden in 2015. Daarnaast is in 2016 voor 574.725 euro aan boetes opgelegd, tegen 495.425 euro in 2015.



Vooral de groepsincidenten bij de matchen Antwerp - Eupen (30 april) en Standard Luik - Club Brugge (bekerfinale van 20 maart) leidden tot een stijging van de sancties. De incidenten tijdens deze matchen leverden 182 pv's, 2.383 maanden stadionverbod en 109.250 euro op. "Hiermee verklaren we ook ineens de stijging ten opzichte van vorig jaar."



Supporters die het niet eens zijn met hun sanctie, kunnen een hoger beroep instellen. Dat aantal schommelde de afgelopen jaren steeds tussen 7 en 8 procent, klinkt het.