Lierse geeft Antwerp stevige tik

Kristof De Cnodder

11/02/17 - 22u34

© photo news.

Lierse heeft een gouden zaak gedaan met het oog op de tweede periodetitel in eerste klasse B. De ploeg van Eric Van Meir versloeg rechtstreeks concurrent Antwerp in het hol van de leeuw en neemt zo de leiding in de periodestand over van het stamnummer 1. Met slechts twee speeldagen te gaan zou dat wel eens de definitieve beslissing kunnen zijn.

Antwerp had een groot blik oud-coryfeeën open getrokken om de huidige ploeg te steunen in dé match van het jaar. Marc Van Der Linden - tussen 1981 en 1989 goed voor 211 matchen en 85 goals voor de Great Old - mocht zelfs de aftrap geven, maar dat bracht de thuisploeg niet bepaald veel geluk. Op een moment dat Van Der Linden zijn plaatsje in de tribune nog aan het zoeken was, hing de 0-1 al tegen de touwen.



En het mag gezegd: die openingstreffer was niet meer of minder dan een wereldgoal. Liersespits Aurélien besloot om eens uit te halen van op dertig meter en die bal vloog heerlijk binnen langs een kansloze Debaty. Een ideale start voor Lierse, dat vanaf dan rustig achterover kon leunen en speculeren op counters via zijn snelle jongens voorin.



Antwerp moest aan de bak, maar vond niet meteen oplossingen. Buiten schoten uit de tweede lijn van Dierckx en Omolo maakte rood-wit niet veel klaar. Er zat te veel afval in het Antwerpse aanvalsspel en te weinig creativiteit, waardoor al snel de frustratie groeide op de volgepakte tribunes. Lees ook Al na 30 minuten vechtpartijen op Antwerp, Bjorn Vleminckx betrokken



Topschutter De Belder

Iets voorbij het half uur werd het nóg erger voor Antwerp, toen Lierenaar Benson zijn maatje Dylan De Belder perfect het straatje instuurde en deze laatste koel afwerkte: doelpunt nummer 21 voor de topschutter in 1B. Voor Liersecoach Eric Van Meir was het kicken, want op de loopactie voorafgaand aan de 0-2 hadden de Pallieters de hele week getraind.



Antwerp was nu helemaal van slag. Kort voor de rust flakkerde de lokale hoop toch weer even op. Scheidsrechter Lardot zag een penalty na een op het eerste gezicht licht contact tussen bezoekend doelman Vanhamel en Lallemand. Tuur Dierckx zette zich achter de bal, maar de huurling van Club Brugge trapte te slap binnen het bereik van Vanhamel.



De emmer der frustratie was nu helemaal vol voor de Antwerpsupporters, wat leidde tot een stevige onderlinge knokpartij op de hoofdtribune. De geblesseerde Antwerpspeler Bjorn Vleminckx zat in de buurt van het strijdgewoel en probeerde de gemoederen nog te bedaren, zonder veel succes echter: ontluisterende taferelen op de Bosuil.