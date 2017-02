Al na 30 minuten vechtpartijen op Antwerp, Bjorn Vleminckx betrokken

Mathieu Goedefroy

11/02/17 - 21u45

video

In de cruciale wedstrijd om de periodetitel tegen Lierse moest Antwerp vanavond al na een halfuur met 0-2 achtervolgen. De frustratie in de tribunes laaide al snel hoog op, en nog voor de rust viel er een stevige vechtpartij op de eretribune te noteren. Daar raakten voor de neus van spits Bjorn Vleminckx - ook in de tribune aanwezig - een aantal supporters slaags. Vleminckx raakte betrokken toen hij de heethoofden probeerde te bedaren. Stewards konden de situatie na een tiental minuten bedaren, de agressieve fans werden meegenomen door de veiligheidsdiensten.