Tom Soetaers vanaf 1 juli als trainer en technisch directeur aan de slag bij KVK Tienen

Egon Van Nijverseel

9/02/17 - 17u13 Bron: Belga

© belga.

Gewezen Rode Duivel Tom Soetaers gaat vanaf 1 juli 2017 aan de slag bij KVK Tienen. Hij wordt er als trainer en technisch directeur verantwoordelijk voor het sportieve beleid van de ploeg. KVK Tienen treedt momenteel aan in de tweede amateurklasse B en staat voorlaatste in de stand met 16 punten. De ploeg ontsloeg woensdag nog zijn trainer Carlo Lavigne.

De 36-jarige Tom Soetaers speelde in zijn carrière achtereenvolgens voor RSC Anderlecht, Roda JC, Ajax, KRC Genk, KV Kortrijk en KV Mechelen. Hij werd acht keer opgeroepen de Rode Duivels. Momenteel is hij trainer bij de tweedeprovincialer SC Out-Hoegaarden, waar hij het lopende seizoen uitdoet. Bij Out-Hoegaarden neemt assistent en beloftencoach Luc Beeken tot het einde van het seizoen op de bank plaats. Soetaers is ook voetbalanalist en levert onder meer commentaar bij de Champions League uitzendingen van Q2.



"Voor mij is het een mooie uitdaging op nationaal niveau", verklaart Soetaers op de website van zijn nieuwe werkgever. "KVK Tienen is een positief project, waar ik mij helemaal kan in vinden. De gesprekken met alle mensen geven zin om er aan te beginnen. Iedereen wil vooruit. De club heeft een positieve en verstandige sportieve ambitie."