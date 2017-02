Testwedstrijden Proximus League gaan door op 5 en 11 maart

Door: redactie

De (eventuele) testwedstrijden om promotie in de Proximus League tussen KSV Roeselare en de winnaar van het tweede periodekampioenschap zullen plaatsvinden op zondag 5 maart en zaterdag 11 maart. Dat heeft Kalendermanager Nils Van Brantegem dinsdag bekendgemaakt.

Roeselare vierde begin november de eerste periodetitel in eerste klasse B en nam zo een optie op promotie naar de Jupiler Pro League. Na elf speeldagen in de tweede periode leidt Antwerp met 23 punten, voor Lierse (22) en Roeselare (19).



De eerste testwedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de club die het laagst eindigde in de eindrangschikking van het kampioenschap.



"Gelet op een wens van lokale overheid Antwerpen én enkel indien Antwerp de tweede wedstrijd thuis zou moeten afwerken, zal deze tweede wedstrijd in dat geval worden afgewerkt op vrijdag 10 maart 2017 om 20u30", zo klinkt het verder in het persbericht.