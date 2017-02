Eddy Wauters zal zes miljoen euro laten opvragen bij Antwerp

Door: Bart Fieremans

7/02/17 - 09u49

Eddy Wauters (archief) © MARC GOYVAERTS/ GMAX Agency.

Ex-Antwerpvoorzitter Eddy Wauters is van plan het geld dat Antwerp hem verschuldigd is te laten opvragen. Hij is de vertragingsmanoeuvres beu. "Ik ga dat vonnis laten uitvoeren."

Nadat de Brusselse rechtbank van eerste aanleg vrijdag de uitspraak van de Arbitragecommissie van de voetbalbond bevestigd had dat Antwerp 4,9 miljoen euro plus intresten moet terugbetalen, weet Antwerp volgens Wauters wat te doen. Hij is ook de vertragingsmanoeuvres van de club beu. "Ik wacht nu al meerdere jaren op mijn geld. Ik ga dat vonnis laten uitvoeren. Ik denk persoonlijk dat Antwerp en zijn supporters er alle belang bij hebben om zo snel mogelijk te betalen. Als ze dat niet doen, zullen ze de gevolgen moeten dragen." Lees ook Antwerp gaat in beroep tegen vonnis en betreurt houding ex-voorzitter Eddy Wauters



