"Als Eurostadion er niet komt dan gaat UEFA wel naar ander land. Er is geen plan B"

6/02/17

Het nationaal voetbalstadion dat op Parking C in Grimbergen moet komen was een fel besproken agendapunt op de gemeenteraad in Brussel vanavond. Eerste schepen Alain Courtois (MR) moest heel wat vragen beantwoorden over de vertragingen die de bouw van het stadion al hebben opgelopen. Voor Courtois lijkt het alvast simpel: als er geen stadion is tegen het EK 2020, dan gaat UEFA wel naar een ander land.