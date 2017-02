Woede bij Lommel-spelers bereikt kookpunt: "350 matchen maar nog nooit zoveel sportieve pijn gevoeld, amateurs"

Door: redactie

6/02/17 - 16u50 Bron: HBVL, HLN

© belga.

Iemand een portie frustratie, onmacht en woede? Zelfs de immer minzame Lommel-trainer Tom Van Imschoot schoot uit zijn sloffen na de wederom vreemde taferelen van afgelopen vrijdag tegen Cercle Brugge. Ook zijn spelers gingen bijzonder fel te keer. Groen-wit ging eens te meer de boot in na enkele scheidsrechterlijke dwalingen. Een kopbal van Corstjens was volgens de arbitrage niet volledig over de doellijn terwijl Mboyo in de toegevoegde tijd vanuit buitenspel de winning goal scoorde.

De reacties van de spelers na afloop van de 0-1 nederlaag tegen Cercle Brugge logen er niet om. Winger Wouter Scheelen haalde bijzonder hard uit in Het Belang van Limburg: "Die man heeft ons voortdurend uitgelachen en uitgescholden. Hij sprak maar een paar woordjes Nederlands en die waren van een bedenkelijk niveau. Of hoe moet je ' 'klootzak' en 'hou uw bakkes' anders interpreteren? Want dat hoorde ik hem zonder aanleiding tegen Wouter Corstjens zeggen."



Ook verdediger Glenn Neven schuwde de grote woorden niet: "Mij noemde hij in een vorige match al 'fils de pute' en om ons de mond te snoeren 'ta gueule'. Je vertaalt het zelf maar. Zoiets houd je toch niet voor mogelijk van iemand die zin voor verantwoordelijkheid zou moeten hebben. Zelf roepen we in het heetst van de strijd ook weleens iets, zoals ' scheids, dit kan echt niet'. Maar daar stopt het ook. Stel dat ik 'hé lul' zou roepen, dan kon ik onmiddellijk opkrassen. En terecht!"



Rechtsachter Bart Goossens spuwde dan weer zijn gal op Facebook. "Hier zijn geen woorden meer voor. Ik stuur morgen mijn schoenen op naar de Bond en het scheidsrechterskorps. Ze beseffen niet dat ze met ons inkomen, job en toekomst spelen. Ik heb er gewoon echt genoeg van. 32 jaar en 350 matchen, maar nog nooit zoveel sportieve pijn gevoeld." Lees ook Mboyo-fans maken amok in Lommel

Mboyo (alweer) reddende engel van Cercle, Lommel spaart kritiek op lijnrechter niet



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © Facebook.