Antwerp ziet na Lierse nu ook Roeselare naderen

5/02/17 - 18u25 Bron: Belga

Marin Jakolis (links) scoorde de winnende treffer voor Roeselare © belga.

Roeselare heeft vandaag op de elfde speeldag van de tweede periode in de Proximus League met 2-1 gewonnen van OH Leuven op Schiervelde. Stevance en Jakolis scoorden voor de West-Vlamingen, Kostovski voor OHL. Antwerp, koploper in de tweede periode, bleef gisteren op 1-1 steken bij Union en ziet Lierse, dat met 3-0 won van Tubeke, naderen tot op één punt.