Taal Aktie Komitee voert ludieke protestactie tegen Eurostadion bij Ghelamco

5/02/17 - 00u37 Bron: Belga

Eind vorige maand startte Ghelamco 'symbolische' graafwerken naar buurtweg op locatie Eurostadion. © Tim Dirven.

Militanten van het Taal Aktie Komitee hebben gisteren aan het hoofdkantoor van Ghelamco in Ieper een ludieke protestactie gevoerd tegen het Eurostadion dat de projectontwikkelaar op Parking C in Grimbergen wil bouwen. Met een knipoog naar de graafmachine die Ghelamco vorige week op Parking C inzette om aan te tonen dat de omstreden buurtweg door dit terrein al lang niet meer bestaat, ging TAK in Ieper "met een schup graven naar de rechtsgrond voor dit project".