Lierse profiteert optimaal van puntenverlies leider Antwerp en nadert tot op één punt

Het is ongemeen spannend in 1B. Na het 1-1 gelijkspel van Antwerp bij Union eerder op de avond, kreeg Lierse in eigen huis de kans om tot op één punt van de leider te komen. En daar slaagden de Pallieters wonderwel in. Tubeke werd op het Lisp met 3-0 aan de kant gezet. En laat nu net volgende week de topper tussen Antwerp en Lierse op het programma staan.