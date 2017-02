Burgemeesters: "Grote twijfels over milieu, mobiliteit en ruimtelijke ordening in dossier Eurostadion"

bewerkt door: redactie

4/02/17

Eurostadion De burgemeesters van Halle-Vilvoorde maken zich grote zorgen over het dossier van het Eurostadion. Dat zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a) van Vilvoorde na een vergadering van het dagelijks bestuur van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde, dat de burgemeesters uit de regio verenigt.

"Het Toekomstforum volgt het dossier van het Eurostadion nauwlettend en met argusogen op. Vooraleer je een dergelijk grootschalig project opstart, moeten eerst de randvoorwaarden op vlak van milieu, mobiliteit en ruimtelijke ordening worden ingevuld, en wij hebben grote twijfels dat dit hier momenteel het geval is", zegt Bonte.



De gemeente Grimbergen zal op 13 februari een beslissing nemen over de bouwvergunning. "Tijdens de vergadering is gebleken dat het negatief advies dat de bevoegde Vlaamse administratie gegeven heeft over mobiliteit bindend is, zodat ook de beslissing van Grimbergen nu al voorspelbaar is. We begrijpen overigens niet goed dat een dergelijke grootschalig, gewestoverschrijdend project op lokaal niveau vergund moet worden", zegt Bonte. Ook burgemeester Marleen Mertens (CD&V) van Grimbergen was aanwezig tijdens de vergadering vanmorgen.



Op 15 februari neemt het overlegorgaan een meer gedetailleerd standpunt in, wanneer de stuurgroep zich ten gronde buigt over de zaak.