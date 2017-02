Jonge Belgische doelman van Tottenham op intensieve zorgen na zware blessure in oefeninterland

Jonathan De Bie op de dienst intensieve zorgen van het ziekenhuis van Saint-Brieuc (Frankrijk) © Instagram.

Nog minstens tot morgen blijft doelman Jonathan De Bie (16) op de dienst intensieve zorgen van het ziekenhuis van Saint-Brieuc (Frankrijk). De Belgische jeugdinternational liep woensdagavond in de oefeninterland tussen Frankrijk en België (5-1) een inwendige bloeding in de milt op nadat hij bij een luchtduel in botsing kwam met een tegenstander. De Bie, ex-KV Mechelen en nu Tottenham, speelde de partij ondanks de scherpe pijn nog uit, maar verloor na affluiten het bewustzijn. Inmiddels is De Bie aan de beterhand en hoopt hij het ziekenhuis snel te mogen verlaten.