Weg met plan B: "Renovatie Koning Boudewijnstadion is niet mogelijk en niet wenselijk"

3/02/17 - 18u46 Bron: Belga

eurostadion De renovatie van het Koning Boudewijnstadion is niet mogelijk, niet wenselijk en wellicht duurder. Dat heeft Brussels minister Guy Vanhengel vandaag herhaald tijdens het vragenuurtje in het Brusselse parlement.

N-VA'er Johan Van den Driessche (N-VA) wees erop dat de deadline voor het EK 2020 erg onzeker wordt en riep minister Vanhengel andermaal op om het plan B, de renovatie van het Koning Boudewijnstadion, te overwegen. Maar Vanhengel wil daar nog steeds niet van weten.



"Dat plan B is reeds bekeken geweest en men heeft destijds een andere keuze gemaakt", zei hij. Volgens de Open Vld'er is de renovatie technisch niet mogelijk en niet wenselijk. Dat heeft onder meer te maken met de verplichtingen die de UEFA oplegt voor wat betreft de stadions. Zo voldoet het Koning Boudewijnstadion door zijn ligging niet aan de criteria van de noord-zuidas, "en dat kan men niet rechtleggen".



Vanhengel wees er ook op dat de beslissing van de gemeente Grimbergen - de gemeenteraad besliste om de buurtweg die parking C doorkruist, niet te schrappen - in strijd is met het vonnis van de vrederechter. Die verplichtte de regering om binnen de maand een formeel verzoek te richten tot de deputatie van Vlaams-Brabant om de buurtweg af te schaffen. De rechter legde een dwangsom van 250 euro per kalenderdag op met een maximum van 25.000 euro.