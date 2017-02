Antwerp moet ex-voorzitter Wauters meer dan vijf miljoen euro betalen

Door: redactie

3/02/17 - 13u16 Bron: atv.be

Eddy Wauters. © Foto BELGA.

De soap tussen Antwerp FC en zijn ex-voorzitter Eddy Wauters krijgt een zoveelste wending. Antwerp moet meer dan vijf miljoen euro betalen aan Wauters, nadat de club een rechtszaak tegen de ex-voorzitter had verloren. Wauters heeft dat nieuws zelf naar buiten gebracht op ATV.

In maart vorig jaar werd Antwerp door de Arbitragecommissie van de Voetbalbond veroordeeld tot het betalen van die 5 miljoen euro. Wauters eiste dat geld, dat hij al die jaren in de club had gestoken, terug. Patrick Decuyper, tegenwoordig de grote baas bij Antwerp, liet het geld op een geblokkeerde rekening zetten, maar trok wel naar de rechtbank van Brussel om de uitspraak van de Voetbalbond te betwisten. Antwerp zwaaide met een eerder akkoord met Wauters. Dat stipuleerde dat hij nog maar 2,6 miljoen zou moeten krijgen. De rechtbank in Brussel moest oordelen welk bedrag het zou worden.



Aan ATV liet Eddy Wauters weten dat de uitspraak vanmorgen gevallen is en dat hij gelijk krijgt. De rechter oordeelde de klacht van Antwerp ongegrond . Dat betekent dat 'The Great Old' nu (met de intresten erbij geteld) meer dan vijf miljoen moet ophoesten. Antwerp incasseert dus een nieuwe financiële tegenslag en wellicht zal Decuyper het geld van de geblokkeerde rekening aan Wauters moeten overmaken. Tenzij Antwerp nog verdere stappen zet om deze beslissing van de rechter ongedaan te maken.