Antwerp gaat in beroep tegen vonnis en betreurt houding ex-voorzitter Eddy Wauters

3/02/17 - 19u35

Antwerp gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg in een zaak met als tegenpartij ex-voorzitter Eddy Wauters. Vandaag stelde de rechtbank dat de 'Great Old' Wauters vijf miljoen euro moet terugbetalen. "Na lezing van het vonnis vandaag en studie met verschillende juristen en advocaten is de club met verstomming geslagen over de inhoud van dit vonnis. De club zal dan ook in hoger beroep gaan", zo meldt de club uit 1B.