Antwerp pakt felbevochten driepunter na spektakelwedstrijd tegen 9 Tubekenaars

Manu Henry

29/01/17 - 17u56 Bron: Belga

'The Great Old' loopt opnieuw drie punten uit op eerste achtervolger Lierse © belga.

Het was bikkelen tot het einde, maar Antwerp is opnieuw alleen leider in 1B. 'The Great Old' trok in een spectaculaire wedstrijd met 2-4 aan het langste eind op het veld van Tubeke - dat de wedstrijd met z'n negen eindigde.