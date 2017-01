Een man met een missie: Standard naar PO2 sturen, Anderlecht titel schenken en transfer naar een topclub

Door: Niels Vleminckx

© belga.

Drie goals, twee assists. Youri Tielemans (19) is het jaar gestart zoals hij deze zomer Anderlecht wil verlaten: met vuurwerk.

Anderlecht speelt vandaag de topper tegen Standard. Exact elf maanden geleden stond exact dezelfde wedstrijd op het programma, maar behalve de namen op de affiche is niets nog wat het was. En al zeker niet voor Youri Tielemans.



Tijdens de vorige Anderlecht-Standard zat de middenvelder als wisselspeler op de bank. Uit de ploeg gehouden door Stéphane Badji - op dat moment zowaar geen haan die daarom kraaide. De ruwe diamant liet het nog te vaak afweten. Tussen de lijnen door kreeg Tielemans de wind van voren van verschillende oudere ploegmaats. Toen Olivier Deschacht om mannen met baarden vroeg, of Silvio Proto er fijntjes op wees dat zijn opmerkingen "bij bepaalde jongeren het ene oor in en het andere er weer uit" gingen: de tiener mocht zich aangesproken voelen.



