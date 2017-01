Mboyo laat zijn neus voor goals meteen zien in Cercle

Bewerkt door: Maarten Vanbergen

video Cercle Brugge heeft in de tweede klasse van het 2-2 gelijkgespeelt tegen Roeselare. Nieuwkomer Mboyo kon meteen een bal tegen de netten werken.

Ilombe Mboyo heeft meteen gedaan waar hij voor gehaald is, scoren. De ex-spits van onder andere AA Gent en Racing Genk was op een zijspoor beland en tekende even geleden voor Cercle Brugge. De aanvaller kreeg 45 minuten speeltijd en wist daarvan gebruik te maken. Na een uur spelen wist hij een 0-1 achterstand om te buigen in een gelijkspel met een knappe kopbal. Nadien kon Yagan met een penalty zelfs nog een voorsprong op het bord te zetten.



In het absolute slot kreeg Cercle het deksel nog op de neus, Jalokis zorgde voor het 2-2 gelijkspel.