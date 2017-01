Japanners in België: hopelijk voor Kubo heeft hij meer succes dan dit vijftal

Door: Jonas Van De Veire

27/01/17 - 00u00

Yuja Kubo. © photo news.

AA Gent versterkte zich deze week met Yuya Kubo. De nieuwe aanvallende kracht van de Buffalo's is niet de eerste Japanner in de Belgische competitie. Hopelijk voor AA Gent heeft Kubo meer succes dan zijn voorgangers.

Masahiro ENDO Mechelen 2000/2001: 4 matchen, 0 goals De eerste Japanner in onze competitie werd allerminst een voltreffer. Na enkele maanden had Endo zich al ongewenst gemaakt door zijn eigenzinnigheid. Moest het stellen met vier invalbeurten.

Takayuki SUZUKI

Genk 2002-2003: 19 matchen, 0 goals

Heusden-Zolder 2003-2004: 30 matchen,5 goals

Scoorde op het WK van 2002 tegen België. Streek vervolgens neer in Genk, maar kon de verwachtingen niet inlossen. Scoorde wel vijf keer bij Heusden-Zolder.



Eiji KAWASHIMA

Lierse 2010-2012: 64 matchen

Standard 2012-2015: 88 matchen

De razend populaire Kawashima wilde zijn carrière lanceren in Europa. Deed het prima bij Lierse en versierde een transfer naar Standard. Verloor in het tweede seizoen echter zijn basisplaats na enkele flaters en vertrok naar Dundee.