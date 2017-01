Gemeenteraad Grimbergen schrapt buurtweg niet en zet bouw Eurostadion op de helling

Door: redactie

27/01/17 - 01u00 Bron: Belga

© photo news.

De gemeenteraad van Grimbergen heeft geen meerderheid gevonden voor de afschaffing van de buurtweg op Parking C. Meerderheidspartij Groen stemde tegen. Twee leden van de Franstalige oppositie UF stemden voor en één onthield zich. Dit resulteerde in een staking van stemmen: zestien voor, zestien tegen en één onthouding waardoor de buurtweg niet afgeschaft wordt. De afschaffing is noodzakelijk voor het bekomen van de nodige vergunningen voor de realisatie van het Eurostadion. Hoe het nu verder moet is nog onduidelijk.

Om de schrapping van deze buurtweg te bekomen spande bouwheer Ghelamco vorig jaar een zaak aan voor de vrederechter van Grimbergen. Die stelde in zijn vonnis van 5/9/2016 dat er van verjaring van de buurtweg geen sprake is. Hij wees echter wel op enkele vaststellingen die duiden op een sterk verminderd gebruik. Zo kan de buurtweg door de aanwezigheid van vele auto's op Parking C in de praktijk niet meer gebruikt worden als er evenementen plaatsvinden in de Heizelpaleizen. De vrederechter beval Grimbergen daarom op straf van een dwangsom binnen de maand een formeel verzoek te richten tot de deputatie om de buurtweg af te schaffen. Lees ook Negatief mobiliteitsadvies voor Eurostadion

Conform de wetgeving organiseerde Grimbergen hiertoe echter eerst een openbaar onderzoek dat 68 bezwaarschriften opleverde. Luidens de ontwerpbeslissing die donderdagavond aan de gemeenteraad werd voorgelegd, waren al deze bezwaren ongegrond en zou aan de deputatie, die in dit dossier de knoop moet doorhakken, voorgesteld worden om de buurtweg af te schaffen. De waarde van de buurtweg, die behoort tot het publiek domein en derhalve eigendom is van de gemeente Grimbergen, werd luidens deze beslissing geschat op 1,45 miljoen euro, het drievoud van het bedrag uit de dadingsovereenkomst die de gemeente in juni vorig jaar sloot met Ghelamco en de stad Brussel. Als gevolg van het vonnis van de vrederechter is deze overeenkomst echter komen te vervallen.