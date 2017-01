Negatief mobiliteitsadvies voor Eurostadion

Jeroen Bossaert

24/01/17 - 17u06 Bron: Eigen berichtgeving

© RV.

Tegenslag voor het Eurostadion. De Vlaamse administratie heeft een negatief advies gegeven wat betreft de mobiliteit rond het project. Dat blijkt uit het rapport van de Dienst Mobiliteit en Openbare Werken dat naar de gemeente Grimbergen werd gestuurd.

Daar moet binnen enkele weken beslist worden of het stadion een bouwvergunning kan krijgen. Op vlak van mobiliteit lijkt dat alvast niet te gaan lukken. Tenzij Grimbergen het advies - dat niet bindend is - alsnog naast zich neer zou leggen. Dat gebeurde eerder ook al toen het MER moest worden goedgekeurd. Ook toen stelde Vlaanderen vragen bij het verkeersplan van het project.

"Zeer vreemd"

Uit het rapport blijkt dat het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) een aantal zaken zeer vreemd vindt. Zo heeft Ghelamco - de bouwheer van het Eurostadion - het aantal bezoekers en werknemers dat dagelijks van de site gebruik zal maken drastisch verlaagd in vergelijking met het Milieu Effecten Rapport (MER) dat het vorig jaar indiende. En dat zonder aanwijsbare reden of uitleg.



Komt daar nog bij dat men vastgesteld heeft dat Ghelamco op plaatsen zal bouwen waar dat volgens de wet verboden is. Normaal gezien moet er naast een autosnelweg een zone van minstens 10 tot 30 meter vrijgehouden waarop niet gebouwd mag worden. Ghelamco voorziet daar nu echter infiltratieputten en leidingen.



Ook over de uitbreiding van de tramlijnen heeft Ghelamco volgens het MOW geen duidelijke afspraken gemaakt en er ontbreekt een berekend parkeerplan.