Lommel United bekocht na schandelijke rode kaart door 'matennaaier' Camargo

Door: redactie

21/01/17 - 14u16

video Tubeke boekte gisteren in eerste klasse B op een moeilijk bespeelbaar veld een (logische) 2-0 overwinning tegen rode lantaarn Lommel United. Garlito (22') en Camargo (60') tekenden voor de doelpunten, al waren de bezoekers na afloop van de partij razend.

Dat had alles te maken met de rode kaart voor Bertjens op het halfuur. Scheidsrechter Denis Vanbecelaere stuurde op aangeven van zijn vierde ref Alho-Guerreiro de aanvaller van Lommel United naar de kleedkamer. De reden? Een kopstoot die Bertjens uitgeeld zou hebben aan Camargo, maar daar was op de beelden helemaal niets van te merken. Integendeel zelfs, het was de 28-jarige Braziliaan die een waar theaterstukje opvoerde en zelf met zijn hoofd een beweging deed. Bij de Limburgers voelden ze zich na afloop dan ook bekocht, te meer omdat 'matennaaier' Camargo uiteindelijk na de pauze vanop de stip voor de 2-0 eindstand zorgde.



"Dit is een ongelooflijke schande. Probeer op zulk veld met tien tegen elf de bakens nog maar te verzetten. Dergelijke situaties achtervolgen ons al het hele seizoen. Zo duwen ze ons steeds dieper in de put", reageerde 'dader' Bertjens na afloop in Het Belang van Limburg. Ook coach Van Imschoot was razend. "Het is echt een schande dat op dit veld gespeeld werd. En de uitsluiting van Bertjens was een nog grotere schande. We zijn genekt door vierde ref Alho Guerreiro, die de fase met Bertjens en Camargo compleet fout inschatte."