Dennis van Wijk wil OHL naar top vier loodsen

20/01/17 - 14u35

Dennis van Wijk heeft tijdens zijn eerste persconferentie als nieuwe coach van Oud-Heverlee Leuven aangegeven dat de ploeg zeker de individuele kwaliteiten bezit om in 1B in de top vier te eindigen, maar dat het momenteel schort aan de mentaliteit. Wat het spelsysteem betreft dat OHL hanteert, merkte hij op dat dit momenteel te weinig verrassing inhoudt en er niet efficiënt genoeg gebruikt gemaakt wordt van omschakelmomenten.

Van Wijk is als coach de opvolger van Emilio Ferrera, die na de verloren thuismatch van zaterdagavond tegen Tubeke ontslagen werd wegens de slechte resultaten. De club koos uit een vijftigtal kandidaten donderdag voor Van Wijk. Chris Vandebroeck, de interim-voorzitter, wees er vandaag op dat Van Wijk "de juiste man op de juiste plaats en op het juiste moment is" wegens zijn ervaring, zijn kennis van 1B en de ploegen die daarin spelen, en zijn winnaarsmentaliteit. "We gaan er met Van Wijk alles aan doen om te eindigen op de vierde plaats in 1B en zo te kunnen deelnemen aan Play-off II. Indien dat niet lukt, is er echter geen man overboord", aldus Vandebroeck. Van Wijk kreeg bij OHL een contract voor anderhalf jaar.



Verwijzend naar de aanwezige infrastructuur, het professionele bestuur en de goede jeugdwerking stapt Van Wijk naar eigen zeggen met een heel goed gevoel in het langetermijnproject dat OHL voor ogen heeft. Op termijn wil hij het spelsysteem van OHL echter meer aanpassen aan het stugge, verdedigende spel dat doorgaans in 1B gespeeld wordt. Bedoeling is dat er in een wedstrijd kan overgestapt worden naar een plan B als de verzorgde, dominante aanpak niet lukt. De top vier halen dit seizoen wordt een moeilijke zaak, maar Van Wijk hoopt snel een paar overwinningen te kunnen boeken. Deze moeten zorgen voor de ommekeer in de hoofden van de spelers. De ploeg gaat volgens de nieuwe coach momenteel immers teveel gebukt onder angst om te verliezen.



Oud-Heverlee Leuven is de dertiende Belgische club waar Van Wijk als trainer aan de slag gaat. Eerder stond de ex-speler van Club Brugge bij Knokke, Oostende, Blankenberge, Cercle Brugge, Roeselare, Sint-Truiden, Bergen, Charleroi, Antwerp, Westerlo, Deinze en Beerschot Wilrijk aan het roer.



Na 22 speeldagen is OHL met 24 punten zesde en op twee na laatste in de eerste klasse B. Met 9 punten uit 8 wedstrijden bezet de club dezelfde positie in de stand van de tweede periode.