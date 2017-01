"Niemand fan van kantoorcomplex met grasveld"

Door: redactie

Onderhandeling met Anderlecht strop, Rode Duivels weigeren contract Ghelamco vindt geen huurder voor Eurostadion Bouwt Brussel straks een stadion waar niemand in voetbalt? Navraag van onze krant leert dat de gesprekken tussen Ghelamco en Anderlecht strop zitten. Ook de Rode Duivels weigeren het Eurostadion als thuisbasis. De toekomst van het project is in gevaar.

Ghelamco hoopt deze zomer met de bouw van het Eurostadion op Parking C in Grimbergen te beginnen, maar het heeft nog steeds geen deal met Anderlecht over de huur. Het water tussen beide partijen is zelfs zo diep, dat een definitieve breuk niet langer uitgesloten is.



Anderlecht heeft een waslijst met aanpassingen die het comfort van de fans moet vergroten, maar Ghelamco zegt al genoeg veranderingen doorgevoerd te hebben. Het diende een bouwaanvraag in waarmee Anderlecht zich niet kan verzoenen.



Komt daar nog bij dat ook de voetbalbond standpunt inneemt. "Wij zullen geen huurcontract tekenen voor het Eurostadion", klinkt het. De Rode Duivels zullen in de toekomst slechts sporadisch in Brussel spelen. Het Brussels stadsbestuur weigert commentaar. Lid van de oppositie Johan Van den Driessche (N-VA) pleit voor een stopzetting van het project. "Als Anderlecht en de Rode Duivels afhaken, is het draagvlak weg."



