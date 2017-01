Deze 'Messiaanse' goal van Vlaamse amateurvoetballer gaat de wereld rond

Door: redactie

17/01/17 - 12u28 Bron: Focus/WTV

video Om acties à la Lionel Messi te zien, hoeft u niet per se peperdure kaartjes voor Camp Nou te kopen. Ook veel dichter bij huis vallen immers af en toe 'Messiaanse' doelpunten. Afgelopen weekend zorgde Tom Deman, een voetballer van SK Vlamertinge daar immers voor. De camera van Focus/WTV legde het kunststukje vast.

Deman ontving met Vlamertinge, dat uitkomt in de Derde Amateurklasse A, Eendracht Zele en na acht minuten bracht hij zijn team op voorsprong na een heerlijke solo. Zele herstelde niet van die opdoffer en het werd uiteindelijk 2-0. Maar behalve de drie punten houdt Deman ook wereldwijde naamsbekendheid over aan de partij, want zijn goal gaat momenteel de wereld rond.