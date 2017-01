Spits bijna ontslagen, tot blijkt dat z'n dochtertje gestorven is

VSH/MFD

17/01/17

Mombongo (rechts) in actie tegen Cercle Brugge. © belga.

Niemand die er iets van begreep: zó hard liet Freddy Mombongo het bij Union Sint-Gillis hangen, dat zijn club hem op de bank zette en liet weten dat hij beter uitkeek naar een andere ploeg. Tot vorige week duidelijk werd hoe dat kwam: acht maanden voerde zijn pasgeboren baby een strijd op leven en dood. Die ze verloor.

Bij Union, een ploeg actief in eerste klasse B, is de verslagenheid immens. Geen ploegmakker, geen coach: niémand was door spits Freddy Mombongo in vertrouwen genomen over de hel waar hij doorging. Acht maanden lang droeg de Congolees z'n leed helemaal alleen en kwam hij zo goed en zo kwaad als dat ging voetballen. Wat recent steeds slechter lukte. De club had hem op een zijspoor gezet en duidelijk gemaakt dat Mombongo moest uitkijken naar een andere ploeg.



Vorige week miste Mombongo een training. "Hij had thuis iets te regelen", had hij gezegd. De club wees hem terecht. Het echte verhaal kwam pas dagen later. Bij de Brusselse ploeg vielen álle monden open. Mombongo was in stilte al acht maanden aan het zorgen voor zijn zieke dochter. Het meisje was te vroeg geboren en bleek een ongeneeslijke ziekte te hebben. Vorige week stierf ze. Morgen wordt ze begraven in Keulen, waar Freddy Mombongo woont met zijn familie.