Domper voor Antwerp: Björn Vleminckx is minstens twee maanden buiten strijd

16/01/17 - 13u23 Bron: Belga

Antwerp kan in de strijd om de tweede periodetitel in eerste klasse B geen beroep meer doen op Björn Vleminckx, die minstens twee maanden out is. De kopbalsterke spits scheurde gisteren de mediale band van zijn rechterknie in het met 0-1 gewonnen duel met Cercle Brugge.